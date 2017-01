Novo remédio vai ajudar 30% dos doentes de colangite biliar primária

Em Portugal calcula-se que possam existir mais de mil casos de CBP, doença causada por uma reacção autoimune que mantém uma inflamação constante nos canais biliares do fígado. Afeta sobretudo mulheres entre os 40 e os 60 anos e é mais comum em pessoas com o sistema imunitário debilitado.



Além da fadiga e da comichão, também são sintomas da doença as manchas na pele, colesterol elevado, dor abdominal e ainda sintomas cognitivos, como a dificuldade em memorizar. De acordo com a especialista, esta é uma doença estigmatizante pelo facto de os sintomas estarem associados a doenças relacionadas com o consumo de álcool, por exemplo.Em Portugal calcula-se que possam existir mais de mil casos de CBP, doença causada por uma reacção autoimune que mantém uma inflamação constante nos canais biliares do fígado. Afeta sobretudo mulheres entre os 40 e os 60 anos e é mais comum em pessoas com o sistema imunitário debilitado.

Vinte anos depois do último medicamento para retardar a evolução da Colangite Biliar Primária (CBP), doença rara do fígado, surgiu um novo remédio."O Ácido Obeticólico já foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e espera-se que seja eficaz naqueles doentes, cerca de 20 a 30 por cento, que não responderam ao Ácido Ursodexicólico que está no mercado há anos", explica a gastrenterologista Helena Cortez-Pinto.O novo remédio deverá estar disponível em Portugal dentro de alguns meses."Sintomas como o cansaço e o prurido melhoram com o novo tratamento", sublinha a médica.