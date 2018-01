Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo teste sanguíneo pode detetar oito tipos de cancro

Técnica inovadora é uma esperança no diagnóstico precoce de certos tumores malignos.

Um novo teste sanguíneo, denominado CancerSEEK, é capaz de detetar e identificar oito tipos de cancros comuns: do ovário, do fígado, do esófago, do pâncreas, do estômago, do colo-retal, do pulmão e da mama. A garantia é dada por investigadores da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.



Este novo teste consiste na deteção de mutações de ADN e das proteínas que são libertadas pelos tumores malignos nas correntes sanguíneas.



O teste foi aplicado a 1005 doentes oncológicos, dos quais foi possível em 70% dos casos, descobrir a existência de cancros antes de estes se espalharem para outros órgãos.



A técnica inovadora, que foi anunciada pela revista Science, está a gerar uma onda de "excitação" entre os investigadores da cura do cancro. "Pela primeira vez vemos algum potencial num teste sanguíneo que é capaz de analisar vários tipos de 'maus' cancros que até agora obrigavam a que fosse preciso esperar pelos sintomas, acabando por ser diagnosticados mais tarde", explica Peter Gibbs, um dos investigadores do projeto, em declarações à ABC.



Para já, o cientista aponta apenas um único problema à técnica inovadora: o preço. "Suspeito que estamos a falar de 1000 dólares (820 euros)... mas com o avanço da tecnologia as coisas tornam-se mais baratas com o tempo, por isso acredito que o custo vá descer", adianta.



O CancerSEEK está a ser testado em 10 mil pessoas atualmente. O objetivo último da equipa é detetar os cancros antes mesmo de haver sintomas. De acordo com os investigadores, "é muito baixa" a probabilidade de haver falsos positivos com este teste.