14,8 milhões de passageiros nos aeroportos portugueses

O número de passageiros nos aeroportos portugueses ascendeu a 14,8 milhões no terceiro trimestre de 2016, traduzindo um aumento homólogo de 13,3% e destacando-se o crescimento de 16,6% de Faro, segundo o INE.



Entre embarques, desembarques e trânsitos diretos, registou-se igualmente um acréscimo de 11,7% no número de aviões que aterraram nos aeroportos (57,2 mil).



Além de Faro, também os restantes aeroportos apresentaram crescimentos de dois dígitos: Porto com 12,5%, Funchal 12,4%, Lisboa 12,1% e Ponta Delgada com 11,7%.





Também os comboios registaram aumentos no número de passageiros transportados (2,2% no terceiro trimestre face a 2,1% nos três meses precedentes), num total de 33,1 milhões.O transporte ferroviário suburbano, que corresponde a 87,1% do total, cresceu 2,3% (1,8% no segundo trimestre), enquanto as ligações interurbanas aumentaram 1,9% (4,7% no trimestre anterior).Em termos internacionais, os passageiros transportados por comboio diminuíram 2,8% no terceiro trimestre, para 73 mil pessoas.Os metropolitanos de Lisboa, Porto e Sul do Tejo tiveram, no seu conjunto, um acréscimo de 3,3% no número de passageiros, atingindo 52,1 milhões de pessoas.O metropolitano de Lisboa aumentou 4,2% (36 milhões de passageiros), o do Porto estabilizou nos 13,4 milhões e o do Sul do Tejo teve um acréscimo de 8,1% (2,6 milhões de passageiros).O movimento de passageiros cresceu também no rio Tejo, que representa 63,2% do transporte fluvial, aumentando 6,2% (1,7% no segundo trimestre), num total de 4 milhões de pessoas.O transporte fluvial abrangeu 6,4 milhões de pessoas, dos quais 114,3 mil em travessias internacionais.