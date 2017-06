Nuvens de trovoada 'assustam' Norte do País

A manhã desta segunda-feira, em certas zonas do Norte e do Centro do País, está a ser marcada pelo céu com um cinzento carregado, num escurecimento repentino que tem provocado estranheza entre a população.

Segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a explicação passa pela deslocação de nuvens de trovoada de Sul para Norte, que pode ser acompanhada de descargas elétricas e precipitações fortes, embora momentâneas. Na zona da Área Metropolitana do Porto, à hora (12h00) em que este artigo era escrito, previa-se que a situação assim se mantivesse durante a hora seguinte.

Há registo de situações idênticas nas zonas de Castelo Branco e no Nordeste Transmontano.

