O Joker vai acabar

Santa Casa anuncia mudanças no Totobola e no pagamento de prémios.

Por Daniela Espírito Santo | 10:29

A Santa Casa da Misericórdia anunciou, esta quarta-feira, que o Joker vai terminar.Este jogo, que já tem 23 anos de existência, vai ser suspenso "com data de regresso indefinida", é dito em comunicado.De acordo com a missiva, a decisão prende-se com a vontade de renovar o "portefólio" da empresa e lançar "novos jogos mais apelativos e adaptados às exigências do Mercado".e tem primeiro prémio garantido.Também o. Os bilhetes deste jogo vão deixar de ter o elenco impresso, "eliminando-se assim os jogos de reserva". Sempre que um jogo não seja realizado ou seja adiado, a Santa Casa vai passar "a cancelar esse jogo e a atribuir como certos todos os prognósticos '1x2'". O Super 14 também sofre alterações. "Os prognósticos no número exato de golos de cada equipa vão ser substituídos por '1x2', ou seja, vitória, empate ou derrota, como nos restantes 13 jogos do elenco", confirma a Santa Casa da Misericórdia Finalmente, as. Sendo assim, e a partir de 6 de agosto, os prémios iguais ou superiores a dois mil euros e inferiores a cinco mil vão passar a ser pagos "em qualquer mediador".