O papa foi às compras

No ano passado, Francisco surpreendeu romanos e turistas quando se deslocou a um oculista, no centro histórico de Roma, para renovar os seus óculos.

O papa Francisco surpreendeu os funcionários e clientes de uma loja de artigos ortopédicos em Roma, onde foi comprar pessoalmente uns sapatos novos.Como já tinha feito no ano passado, quando se deslocou a um oculista para comprar uns óculos novos, o papa comprou na terça-feira à tarde uns sapatos ortopédicos numa loja da rua Gelsomino, noticiaram os meios de comunicação italianos.Os funcionários da loja e outras pessoas que se encontravam no estabelecimento divulgaram nas redes sociais imagens do papa a cumprimentar os presentes, tirar fotos e benzer um crucifixo.