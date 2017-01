“O valor das custas ofende a Constituição”

Perante um salão nobre que foi pequeno para todos os que quiseram assistir à cerimónia, Guilherme Figueiredo defendeu ainda a necessidade urgente de constituir um Fórum Institucional sobre a Justiça e manifestou-se muito preocupado com a situação da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. "Importa convocar imediatamente uma reunião do Conselho Geral da Caixa", defendeu o 26º bastonário.

Conseguir uma redução acentuada das custas judiciais e defender o segredo profissional, combatendo a prática das buscas a escritórios de advogados, são dois dos principais objetivos do novo bastonário da Ordem dos Advogados, com os quais ontem se comprometeu."O valor atual (demasiado elevado – direi mesmo, escandaloso) das custas judiciais, ofende a Constituição, viola direitos fundamentais e princípios de justiça basilares", disse ontem Guilherme Figueiredo no seu discurso de tomada de posse, exigindo, perante a ministra da Justiça, "a redução acentuada das custas judiciais".Outra das questões sublinhadas pelo sucessor de Elina Fraga é a defesa do segredo profissional, considerando que a prática atual de buscas a escritórios de advogados transforma "a advocacia num auxiliar involuntário da investigação criminal". "Isto não pode ser", disse Guilherme Figueiredo, para quem as buscas a escritórios de advogados têm como fim único obter "elementos de prova, sem que aqueles sejam verdadeiramente suspeitos de praticarem factos possivelmente integradores de crimes".