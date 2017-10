Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obesidade afeta mais de 14% das crianças portuguesas

Mulheres devem adotar hábitos saudáveis antes da gravidez.

Por Francisca Genésio | 10:23

Cerca de 35% das crianças portuguesas entre os 6 e os 9 anos têm excesso de peso e mais de 14% sofre de obesidade. Os números são da Direção-Geral de Saúde e dizem respeito ao ano de 2015.



Margarida Lobo Antunes, médica pediatra no Hospital dos Lusíadas (Lisboa), defende que o importante é a prevenção da doença, o que significa "intervir junto das mulheres que querem ser mães, promover hábitos de vida saudável ainda antes de engravidarem".



"Uma boa gravidez é determinante para saber se o bebé vai ter mais probabilidade de ser obeso ou não. É importante que a grávida não engorde muitos quilos, faça exercício físico e coma bem durante a gravidez", explica.



A especialista em obesidade infantil atribui responsabilidade aos pais. "São o modelo das crianças, o exemplo. Se forem gordos e sem cuidados na alimentação, é quase certo que as crianças sejam iguais", explica. Também a população, no geral, deve acabar com o estigma de que o "bebé gordinho é o mais saudável", afirma a pediatra, acrescentando que "o excesso de peso nunca é bom porque desencadeia outras patologias gravíssimas.



Podem não se manifestar na infância, mas com toda a certeza que vão aparecer mais tarde. "É por isso importante que as pessoas reflitam sobre isto", alerta.



PORMENORES

Taxas sobre alimentos

Em fevereiro, o Governo instaurou uma taxa sobre as bebidas açucaradas. A medida teve efeito quase imediato: o consumo baixou para quase metade. Na semana passada, o Estado anunciou nova taxa sobre o sal.



Produtos biológicos

Uma das principais razões para os portugueses terem excesso de peso deve-se ao facto de "os alimentos mais baratos terem mais gordura, sal e açúcar", alerta o presidente da associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos, Carlos Oliveira.



"Aveia e batidos de manhã"

Margarida Lobo Antunes - Pediatra no Hospital Lusíadas

CM - Que medidas devem ser adotadas pelos pais para prevenir a doença?

Margarida L. Antunes – Um bebé de 2 anos já pode comer da comida dos pais, mas não se deve dar chocolates, sumos, batatas fritas, etc.

– É saudável as crianças comerem cereais ao pequeno-almoço?

– Depende. Com muito açúcar, não. Um bom pequeno-almoço tem de ter muitas calorias, para fornecer energia, mas pouco açúcar. Evitar o pão de leite, os bolos e privilegiar a aveia e os batidos.

– E comer antes de ir para a cama?

– As crianças vão descansar, por isso, não. Só os bebés é que têm necessidade disso, pois têm um estômago pequenino.