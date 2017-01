Obra em Almaraz pode parar

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Governo espanhol tem um mês para responder ao recurso apresentado por organizações ibéricas para suspender a construção do armazém para resíduos radioativos, em Almaraz, ou a paragem da obra é acionada automaticamente."Se dentro de um mês não houver resposta da administração, a obra é automaticamente suspensa", avançou António Eloy, do Movimento Ibérico Antinuclear.Se o Ministério da Energia espanhol responder, as organizações têm dois meses para recorrer e "pode ser iniciado um processo em tribunal", contra a obra, a 100 quilómetros de Portugal.