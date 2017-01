Obras na estação de metro de Arroios vão custar 4,6 milhões de euros

Em novembro passado, o presidente do Metropolitano de Lisboa, Tiago Farias avançava que as obras arrancariam no verão desde ano, altura em que na linha Verde voltariam a circular composições com seis carruagens, uma das reivindicações da Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa.A "obra profunda" na estação de Arroios irá passar "a permitir a utilização em pleno de seis carruagens na Linha Verde [que liga Telheiras ao Cais do Sodré], que é um aspeto fundamental para promover maior oferta na rede global", porque atualmente só circulam três carruagens devido ao tamanho do cais da estação, afirmou.Esta obra, tal como uma outra prevista para a estação do Areeiro, para "alargamento do cais norte", é "prioritária no orçamento de 2017".Em outubro, o ministro do Ambiente (que tutela os Transportes) anunciou no Parlamento que o Governo vai investir 20 milhões de euros nas obras de requalificação de algumas estações do Metropolitano de Lisboa, como Arroios e Areeiro."Vinte milhões de euros estarão inscritos no Orçamento do Estado do próximo ano", disse na altura João Pedro Matos Fernandes aos deputados.Além das obras em Arroios e no Areeiro, está ainda prevista a requalificação das estações do Colégio Militar, Cais do Sodré e Olivais.