OCDE quer professores a ensinar os colegas

Uma das alterações defendidas passa por pôr os professores a colaborar mais uns com os outros, inclusive com tutorias em que docentes mais capacitados apoiam os colegas. Segundo a OCDE, estudos demonstraram que estas tutorias têm consequências positivas nos resultados dos alunos."É preciso criar estruturas em que professores com mais competências são identificados, sendo-lhes atribuídas funções específicas de treino de outros professores, e também ambientes mais informais em que os professores aprendem uns com os outros", pode ler-se no relatório intitulado ‘Capacitar os professores para promoverem mais igualdade e obterem melhores resultados’.Segundo o documento, as tutorias podem consistir "na oferta de conselhos específicos sobre como melhorar o ensino, no fornecimento de materiais para estudo, numa avaliação recíproca do trabalho e na partilha de conhecimentos e competências profissionais".Numa recente passagem por Lisboa, Andreas Schleicher, da OCDE, afirmou que os professores portugueses "trabalham isolados".O relatório nota ainda que "a qualidade da educação" passou a ser o foco, em vez do acesso à mesma, em linha com os objetivos da ONU de "garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos".