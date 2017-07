Oficiais de Justiça em greve parcial até dezembro de 2018

Profissionais exigem o reconhecimento e valorização do trabalho realizado fora das horas de serviço.

12.07.17

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) convocou uma greve parcial que se inicia amanhã e que só deve terminar em dezembro de 2018.Neste período, serão decretados serviços mínimos entre as 17h00 e as 9h00 do dia seguinte. Estes profissionais cumprem também a paralisação entre as 12h30 e as 13h30.O SOJ exige o reconhecimento e valorização do trabalho realizado fora das horas de serviço."Cada Oficial de Justiça presta, por ano, mais de duzentas horas de trabalho (es)forçado. É trabalho ‘forçado’, realizado fora do horário normal de serviço, não é remunerado, nem reconhecido, nem dignificado", acusa o sindicato.