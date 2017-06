Oito sinais de que tem uma mãe portuguesa

1. Se sente um arrepio quando te tratam pelos dois nomes

Qualquer português tem dois ou mais primeiros nomes. O segundo é exclusivamente utilizado quando a mãe portuguesa está chateada. Portanto, se ouvir a sua mãe chamá-lo pelo segundo nome, prepare-se: é capaz de vir daí um castigo.

2. Se conhece o "papão", o mostro preferido de qualquer mãe portuguesa

Esta personagem imaginária é bastante popular entre as mães portuguesas, que invocam o "papão" quando não queremos ir dormir. As mães gostam de nos dizer que se estivermos acordados quando ele chegar, este monstro leva-nos para longe.

3. Se sabe que "benzedura" é a cura para o mau olhado

Todas as mães portuguesas gostam de nos salvar do mau olhado com a "benzedura". Como? Um prato raso de água e um pouco de azeite numa taça. Segundo elas, temos de fazer este procedimento, impreterivelmente

4. Se dá um beijo ao pão, antes de atirá-lo para o lixo

Pão é um símbolo religioso importante. Representa o corpo de Cristo. Portugal é ainda um país com grande tradição cristã por isso, mesmo que as mães não sejam religiosas, vão dizer-lhe para dar um "beijo" no pão, antes de o meter no lixo

5. Se sabe as 1000 maneiras de cozinhar bacalhau

O bacalhau é um importante prato da nossa gastronomia. É normalmente servido em ocasiões como o natal ou aniversários. Todas as mães têm a sua maneira especial de cozinhá-lo e, inevitavelmente, acabamos por aceitar o bacalhau nas nossas vidas

6. Se um belo prato de Maizena lhe cura os dissabores

Teve más notas na escola? Teve uma discussão com um amigo? O seu amor desiludiu-o? A melhor cura para isso é sentar-se na cadeira, em frente à mesa, e esperar que a sua mãe lhe sirva um belo prato de maizena com raspas de limão.

7. Se sopa de feijão e hortaliça consta no menu

Esta sopa tem uma presença regular em qualquer menu de uma mãe portuguesa. É um prato apetitoso que, servido quente, supera qualquer outra sopa do mundo.

8. Se a sua mãe adora mostrar fotos suas aos seus amigos

Qualquer mãe portuguesa transporta consigo um par de fotografias dos filhos. Normalmente são fotografias especialmente encantadoras: ou a aprender a usar o bacio, ou de fralda e chucha na boca.

