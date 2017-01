Óleo de palma provoca cancro

O Grupo Ferrero, que detém, entre outros produtos, a Nutella, sublinhou ao CM que "a EFSA nunca se referiu à Nutella" e garante que o creme de barrar "não é cancerígeno".



Para a nutricionista Eduarda Alves, "a principal desvantagem do óleo de palma é que contribui para o aumento do IDL, o mau colesterol, e se for sujeito a altas temperaturas pode ser cancerígeno". O óleo de palma, acrescenta a nutricionista, pode ser substituído pelo óleo de coco.



O óleo de palma refinado, utilizado na preparação de vários produtos alimentícios, apresenta uma substância potencialmente cancerígena quando exposto a temperaturas acima dos 200 graus: o glicidol. O creme de barrar Nutella, que tem óleo de palma como um dos principais ingredientes, está sob fogo.Em causa está o parecer científico da Autoridade de Segurança Alimentar Europeia (EFSA), no primeiro semestre de 2016, a dar conta dos riscos para a saúde resultado do consumo de produtos com este ingrediente.A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), questionada pelo, explica que o parecer da EFSA não estabelece "limites máximos admissíveis para o teor daquele contaminante em géneros alimentícios".