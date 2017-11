Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Olhão produz ouriços-do-mar em parceria com a China

Projeto enquadra-se num vasto programa assinado ontem em Xaimen.

Por Raquel Oliveira | 10:29

A estação de piscicultura de Olhão vai acolher um projeto de produção de ouriços-do-mar, numa parceria com cientistas chineses.



O projeto enquadra-se num vasto programa assinado ontem em Xaimen, na China, entre a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e o secretário de Estado chinês para os Assuntos do Mar.



"O centro tem todas as componentes necessárias, desde tanques fechados até janelas ‘offshore’", diz Nuno Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



A intenção é estudar a cadeia de vida do ouriço-do-mar e não, para já, a produção em larga escala.



Apesar de não ter grande valor para os portugueses, é um alimento popular na Ásia.