Olho grande deixa imagens desfocadas à distância

Óculos, lentes de contacto e cirurgia permitem ver melhor.

Por Daniela Polónia | 30.09.17

Uma pessoa com oito dioptrias de miopia e que esteja a olhar para alguém, à distância de um metro, não sabe se é homem, se é mulher, como é que tem os lábios ou o nariz, porque não vê. Fica tudo desfocado, é um borrão à frente dos olhos", explica o médico oftalmologista Eugénio Leite.



Para vermos uma imagem perfeita, o objeto para o qual olhamos tem de estar focado em cima da retina. No caso da miopia, o ponto focal é feito à frente da retina. As pessoas míopes veem mal ao longe mas bem ao perto.



"A miopia simples é quando o olho é muito grande, tem um comprimento axial enorme. Neste caso, a córnea e o cristalino não conseguem focar a imagem em cima da retina. Esta é a causa mais comum. Mas também pode dever-se ao facto de a curvatura destas ‘lentes’ ser muito forte", explica Eugénio Leite.



Este problema não tem cura, mas pode ser corrigido com óculos, lentes de contacto ou cirurgia. Só a partir dos 14 anos é que é aconselhado o uso de lentes de contacto porque há cuidados de higiene meticulosos a ter, é preciso saber como colocar e tirar as lentes e ser responsável por não as usar mais de dez horas por dia.



"Pessoas com atividades que envolvam muita poeira ou com olho seco não devem utilizá-las", afirma o oftalmologista.