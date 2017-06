Onda de calor atinge 43 graus

Saiba quais os cuidados a ter ao sol

A onda de calor que afeta o país desde o dia 7 deverá hoje atingir os 41 graus em Lisboa. Em Santarém e Setúbal são esperados 43 graus e em Évora e Beja 42 graus.O calor extremo levou ontem o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar todo o território do continente sob aviso laranja - o segundo mais grave. Ontem, Elvas e Alcácer do Sal registaram 42 graus.As altas temperaturas levaram ontem milhares de portugueses a procurarem as praias. Os raios ultravioleta apresentam, contudo, risco muito elevado, representando um perigo para a saúde.