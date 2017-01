Ondas na costa portuguesa podem atingir 14 metros

O IPMA colocou ainda em aviso amarelo a costa norte da ilha da Madeira a partir das 15h00 de quinta-feira, igualmente devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de quatro a cinco metros, tal como em toda a ilha de Porto Santo. Este aviso prolonga-se até às 07h00 de sexta-feira.Na segunda-feira, o IPMA tinha alertado para a previsão de vento e agitação marítima fortes para os Açores na quarta e na quinta-feira.Segundo informação da delegação regional dos Açores do IPMA, "uma depressão frontal a noroeste do arquipélago, com deslocamento para leste, deverá desenvolver ventos com força de furacão e ondulação forte que se deverá propagar para a região do arquipélago dos Açores, afetando principalmente as costas expostas a norte, noroeste e oeste das ilhas mais a norte", Corvo, Flores e Graciosa."Esta situação afetará inicialmente as ilhas do grupo ocidental, Corvo e Flores, especialmente entre as 05h00 de quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa)", referiu.Neste grupo, as ondas de noroeste poderão atingir 12 metros de altura e uma onda máxima de 21 metros, sendo que "o vento será de oeste muito forte (65-75 km/h), com rajadas até 110 km/h, entre as 11h00 e as 23h00 de quarta-feira".A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na segunda-feira para o agravamento severo do estado do mar a partir de quarta-feira, nos Açores, e de quinta-feira, no continente, aconselhando a tomada de medidas de prevenção.Segundo a Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de "risco", pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infraestruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa.De acordo com a Marinha, a forte ondulação fecha hoje à navegação três barras do continente e condiciona outras cinco ao tamanho das embarcações.As barras de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende estão hoje fechadas a toda a navegação, enquanto as barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Fogueira da Foz e São Martinho do Porto estão condicionadas ao tamanho das embarcações.Estão ainda condicionadas as barras das Lajes do Pico e da Madalena do Pico, na ilha açoriana do Pico.