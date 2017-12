Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondas superiores a seis metros a partir de sábado nos Açores

No fim de semana espera-se um agravamento das condições meteorológicas.

Por Lusa | 13:51

As capitanias dos portos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, nos Açores, alertaram esta quarta-feira para a previsão de ondas superiores a seis metros, a partir de sábado, nas ilhas Terceira e Graciosa.



"Prevê-se a ocorrência de vento moderado a forte, de sudoeste/sul, rondando para oeste, acompanhado de um incremento significativo da agitação marítima, de oeste/noroeste, podendo a altura significativa registar valores superiores a seis metros", adiantou, em comunicado de imprensa, o capitão dos dois portos, João Cabeças.



O agravamento das condições meteorológicas e, em particular, do estado do mar está previsto a partir de sábado.



O capitão recomenda, por isso, à comunidade marítima "o reforço das amarrações das embarcações e a sua vigilância, sobretudo nas zonas mais expostas".



À população em geral, João Cabeças aconselha "que evitem os passeios junto da orla costeira, próximo da linha de água, em particular nos molhes, piscinas naturais e zonas balneares".