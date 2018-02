Operação Carnaval termina com balanço trágico

Desde as 00h00 de sexta-feira, dia 9, foram registados um total de 962 acidentes de viação.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:05

É um balanço trágico. A operação Carnaval, da GNR, encerrou à meia noite de terça-feira com um total de 7 mortos nas estradas portuguesas. Um aumento brutal em relação à mesma campanha do ano passado, que não havia registado qualquer morte.

Desde as 00h00 de sexta-feira, dia 9, foram registados um total de 962 acidentes de viação (mais 81 que em 2017) dos quais resultaram ainda 13 feridos graves (menos três) e 292 feridos ligeiros (menos quatro).

A operação da GNR contou com mais patrulhamento e fiscalização rodoviária, com especial incidência junto aos locais dos festejos carnavalescos e para a condução sob a influência do álcool e de drogas.