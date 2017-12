Operação "Natal Tranquilo" da GNR termina com sete mortos

Em cinco dias, foram registados 932 acidentes.

Por Lusa | 05:49

Uma pessoa morreu nas estradas fiscalizadas pela GNR na terça-feira, o quinto e último dia da operação "Natal Tranquilo", fazendo subir para sete o número de vítimas mortais em acidentes desde sexta-feira, segundo dados provisórios da corporação.



Segundo os números divulgados no site da GNR, a vítima mortal de terça-feira resultou de um acidente no distrito de Castelo Branco.



No mesmo dia foram registados sete feridos graves e 83 ligeiros num total de 209 acidentes.



A operação "Natal Tranquilo" acumulou até ao final do dia de terça-feira 932 acidentes.



Desde sexta-feira foram registados 19 feridos graves e 299 feridos ligeiros.



A GNR registou quatro mortos nas estradas nos primeiros dois dias da operação "Natal Tranquilo": uma pessoa morreu no distrito do Faro na sexta-feira, e outras três morreram no sábado em acidentes nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal.



Já no dia de Natal, o quarto dia da operação "Natal Tranquilo", morreram duas pessoas em acidentes ocorridos em Portalegre e Santarém.



A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) decorreu entre sexta-feira e terça-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano, e com mais de 6.500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais destacados para a operação.