‘Ophelia’ deixa Açores sem grandes danos

Eram esperadas rajadas de 100 km/hora, mas vento soprou muito mais fraco.

Por Bernardo Esteves | 01:30

O furacão ‘Ophelia’ passou ontem a 150 quilómetros dos Açores e condicionou o estado do tempo mas, até às 21 horas de Lisboa, não tinha provocado grandes danos nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, do grupo oriental, mais próximas da rota do ciclone.



"Neste momento temos apenas nove ocorrências em todo o arquipélago e sem gravidade. Foram telhados que meteram água, pequenas inundações e quedas de ramos. Houve quatro ocorrências em São Miguel e as restantes em São Jorge, Pico e Terceira", disse ao CM fonte da Proteção Civil açoriana.



Eram esperadas rajadas de 100 km/hora no grupo oriental, mas o vento soprou mais fraco: "Neste momento, há ventos de 39 km/hora em São Miguel e de 15 km/hora em Santa Maria, abaixo do esperado". As duas ilhas estiveram sob aviso vermelho. Não havia relato de feridos e apenas 17 bombeiros com oito viaturas tiveram de entrar em ação. O mau tempo afetou mais de 800 passageiros da SATA, que cancelou ligações entre várias ilhas e com o continente.



O ‘Ophelia’ tinha sido elevado a categoria 3 antes de chegar aos Açores. No grupo central, a conjugação do furacão com uma superfície frontal fria provocou chuva intensa. No Pico, choveu 20 litros por metro quadrado numa hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera-Açores.



Ilhas Britânicas esperam por vento e calor do furacão

As Ilhas Britânicas estão a preparar-se para a chegada do ‘Ophelia’ amanhã, sendo esperados ventos de 130 km/hora. O furacão tinha ontem a categoria 3, que provoca ventos de 185 km/hora e rajadas de 220 na zona mais ativa.



Mas o furacão deve perder força antes de chegar à Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte e partes da Escócia. Também por influência do ‘Ophelia’, as temperaturas devem subir hoje até aos 25 graus no Reino Unido, algo raro nesta altura do ano.



300 protestaram em Lisboa contra a poluição no Tejo

Cerca de 300 pessoas protestaram ontem, em Lisboa, contra a poluição no rio Tejo. "Manifestamo-nos para exigir que, de uma vez por todas, e de forma imediata, sejam tomadas medidas", afirmou Paulo Constantino, do Movimento pelo Tejo - PROTEJO.



Entre os manifestantes estiveram as associações Zero e Quercus e autarcas.



SAIBA MAIS

1780

Ano do mais mortífero furacão de sempre no Atlântico. O ‘São Calisto II’ provocou mais de 27 000 mortes nas Caraíbas entre 10 e 16 de outubro.

Medir a precipitação

A unidade de pluviosidade (de medida de precipitação) é o milímetro (mm). Uma pluviosidade de 1 mm equivale ao volume de 1 litro de água de chuva que se acumulou sobre uma superfície de área de 1 metro quadrado.



Os nomes dos fenómenos

A lista de nomes para os furacões do Atlântico foi criada em 1953 pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA. São organizados por ordem alfabética, alternando masculino e feminino.