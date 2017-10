Orcas filmadas às portas de Lisboa

Grupo de pelo menos oito animais avistado entre a Costa de Caparica e a Fonte da Telha.

Um grupo de oito orcas protagonizou momentos únicos ao passarem ao largo da Costa de Caparica. Os animais foram avistados e fotografados entre as praias da Costa de Caparica e Fonte da Telha.

A Terra Incógnita Sailing Academy e a ECCO Ocean juntaram-se numa expedição e acabaram surpreendidas com a proximidade e curiosidade demonstradas pelas orcas, entre as quais estava uma mãe com a cria.

Esta ‘visita’ de orcas às portas de Lisboa ocorreu precisamente no Dia Mundial do Animal, que conferiu ainda mais magia a este encontro insólito.

As orcas são o segundo mamífero com maior área de distribuição geográfica, logo a seguir ao ser humano, sendo encontrada em todos os oceanos. É um superpredador da mesma família dos golfinhos que se alimenta de peixes, moluscos, aves, focas, tubarões e até de baleias, quando caça em grupo. Podem chegar a atingir nove toneladas.