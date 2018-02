Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Enfermeiros apela à unidade na greve de março

A Ordem dos Enfermeiros manifestou apoio esta quinta-feira à greve convocada para 22 e 23 de março pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, apelando à unidade de todas as estruturas sindicais.



"A Ordem está sempre do lado dos enfermeiros e das suas reivindicações", afirma a estrutura em comunicado.



A paralisação será um protesto pela falta de concretização dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde.



"Neste momento não existe revisão da carreira, não foi cumprido o pagamento do suplemento a especialistas, nem das horas extraordinárias feitas pelos enfermeiros, que já superaram os dois milhões", lê-se no documento emitido pela Ordem.



O sindicato, por seu lado, acusa a tutela de não resolver os problemas e de os agravar ainda mais.



De acordo com a Ordem, não há contratação de enfermeiros: "É o pior período a este nível, tendo havido mais contratação no tempo da 'troika'".



Os enfermeiros alegam que nenhum dos compromissos que o Governo assumiu com esta classe profissional foi cumprido, nem há perspetiva de vir a ser.



A Ordem adverte ainda que espera que não se repita a marcação de faltas injustificadas, "como aconteceu" na greve realizada em setembro.