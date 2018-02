Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Médicos confronta ministro com Medicina Tradicional Chinesa

Clínicos não aprovam licenciatura.

Por Francisca Genésio | 08:18

A Ordem dos Médicos (OM) vai "desafiar" o Governo a divulgar "quais é que são os países europeus onde existe a licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa" (MTC).



A OM vai ainda "enviar, semanalmente, artigos científicos sobre a MTC", revelou ao Correio da Manhã o bastonário, Miguel Guimarães. Em causa a portaria publicada em Diário da República que define as condições para o funcionamento da licenciatura em MTC.



"Isto é mais uma pérola do ministro da Saúde", disse Miguel Guimarães, salientando que "a medicina evoluiu de forma exponencial nos últimos anos graças às evidências científicas, que é o que falta à MTC".



O bastonário da OM não poupou críticas ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Denunciou ainda a "falta de resposta às várias questões da Ordem dos Médicos, como os concursos".



Para a próxima semana há reuniões marcadas "em algumas partes do País, para saber o que pensam os médicos e de que forma querem demonstrar descontentamento com o Serviço Nacional de Saúde".