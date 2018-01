Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ortopedia Oncológica em risco na Estefânia

Médico especialista não aceitou reduzir o valor pago por hora de trabalho de 60 para 30 euros.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

O Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, que pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), está em risco de ficar sem a consulta de Ortopedia Pediátrica Oncológica. O especialista em tumores ósseos que dá a consulta, e que é de Coimbra, não aceita reduzir para metade o valor/hora que até aqui recebia. Ao que o CM apurou, e de acordo com o contrato de prestação de serviços assinado com o CHLC, o médico José Portela recebia 60 euros/hora e esse valor seria reduzido para 30 euros.



Em causa está o facto de o CHLC estar a cumprir o despacho 5346/2017, de 9 de junho de 2017, assinado pelo então secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. Este documento determina que "salvo casos excecionais devidamente fundamentados e previamente autorizados pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, o valor máximo por hora de trabalho a pagar pela aquisição de serviços médicos não pode, em caso algum, ser superior ao valor/hora mais elevado previsto na tabela remuneratória aplicável aos trabalhadores integrados na carreira médica ou especial médica".



Contactada pelo CM, fonte do gabinete de comunicação do CHLC explicou que o Conselho de Administração apenas está a cumprir com o que a lei determina e não adiantou mais pormenores.



No entanto, depois deste contacto do CM, dado o facto de esta especialidade ser considerada importante no Hospital Dona Estefânia, e para manter a assistência aos utentes, a administração do CHLC decidiu negociar com o médico em questão. O mesmo despacho prevê medidas de exceção para a eventual contratação e manutenção de contratos. As consultas do médico tinham sido desmarcadas mas, ao que o CM apurou, voltaram a estar ativas, pelo menos até à próxima terça-feira, dia 16.



Centro de referência

O Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), em colaboração com o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), é, desde maio de 2016, centro de referência para a área de oncologia pediátrica.



Fórum sobre cancro

O Distrito Múltiplo de Lions Clubes 115 irá organizar um fórum sobre cancro pediátrico, a realizar no Auditório Orlando Ribeiro (Telheiras) em Lisboa, no dia 21 de fevereiro. O objetivo é a maior divulgação dos problemas associados à doença.



A doença nas crianças

O cancro pode surgir em qualquer parte do corpo. Nas crianças, a doença afeta sobretudo as células sanguíneas, as células cerebrais e as células do sistema músculo-esquelético.



Ginecologia não fecha e abortos voltam em fevereiro

Carlos Martins, presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, ao qual pertence o Hospital de Sta. Maria, garantiu que a urgência de ginecologia e obstetrícia não irá fechar nenhum dia por semana, apesar de assumir que chegou a ser "um dos muitos cenários" equacionados em reunião dos serviços. Já as consultas de interrupção voluntária da gravidez vão ser retomadas dia 1 de fevereiro, depois de suspensas por falta de enfermeiros especializados.