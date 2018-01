Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Osteoartrose atinge metade dos adultos

Doença consiste no desgaste das articulações.

Por Francisca Genésio | 09:49

Metade dos adultos em Portugal sofrem de problemas nas articulações. Segundo a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, estima-se que a doença atinja cerca de 90% dos indivíduos na faixa etária dos 60 anos.



A osteoartrose, também vulgarmente conhecida como artrose, é uma doença que atinge a cartilagem articular, um tecido conjuntivo elástico que se encontra nas extremidades dos ossos que se articulam entre si.



"Na prática, a doença consiste numa degradação da articulação, que se traduz depois em sintomas como dor, rigidez articular, limitação em alguns movimentos e, em casos mais graves, há mesmo a deformação das articulações", explica ao Correio da Manhã o fisiatra Brito de Aguiar.



Esta é uma doença com predisposição genética e alguma hereditariedade. A artrose está também ligada ao envelhecimento, devido à degradação natural das articulações. "Há ainda fatores que agravam a progressão da doença, como a obesidade, as más posturas corporais e também a prática de desportos com muito impacto", revela o fisiatra, acrescentando que "os futebolistas costumam desenvolver artroses, sobretudo no joelho, porque embora uma pancada não provoque fratura, a soma desses impactos acabam por a causar".



Conselho da Semana

Para evitar dores nas articulações deve optar por camas mais duras e dormir de barriga para cima. O pescoço deve andar em hiperextensão e nunca fletido. Deve também evitar pegar em objetos pesados e fletir a coluna vertebral, optando antes por fletir os joelhos. Evite também transportes trepidantes, como os autocarros. Deve utilizar sempre roupa confortável e sapatos ultra resistentes. Evite os saltos altos.



Hérnias aos 30 anos por acidente

Ana Zogheb, 50 anos, sofreu um acidente de trabalho aos 30 anos. "Perante as minhas queixas de dores intensas e formigueiro nos membros superiores fui a um especialista e fiz uma avaliação clínica e exames. Diagnosticaram-me duas hérnias discais cervicais e, passados alguns anos, surgiu a artrose vertebral do segmento cervical", revela a fisioterapeuta.



Perante o diagnóstico, Ana Zogheb recorreu a vários tipos de tratamentos, desde medicamentos a fisioterapia. Atualmente, faz pilates, yoga e toma suplementos. "A atividade física com a suplementação aumentou o meu bem-estar", conta.



Especialistas aconselham atividades de baixo impacto

Apesar dos avanços nos tratamentos da osteoartrose, que envolvem medidas como a mudança do estilo de vida, perda de peso, atividades físicas adequadas, fisioterapia ou uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, o avanço da artrose leva à perda progressiva da independência e da qualidade de vida do indivíduo.



"A hidroterapia é uma excelente opção para tratar a artrose porque dentro de água temos menos pressão. As pessoas que sofrem de artroses devem sobretudo privilegiar a natação de costas", explica o fisiatra Brito de Aguiar, que aconselha também a caminhada, ao invés da corrida, devido "ao impacto que esta traz e que muitas vezes leva à formação de fraturas de stress".



O clínico recomenda, por isso, que as pessoas que praticam exercício físico com grande impacto protejam as articulações com uma ligadura para evitar o desalinhamento das articulações. Também as atividades físicas como pilates e yoga, que obrigam ao alongamento constante dos músculos, são aconselhadas pelos especialistas.



Alongar pelo menos uma vez por dia

O tratamento atual para a osteoartrose é sobretudo dirigido ao alívio da dor. Para isso, "utilizam-se os analgésicos, que devem ser tomados nos períodos de dor ou diariamente no caso de dor crónica", diz o Instituto Português de Reumatologia.



"A fisioterapia e o alongamento pelo menos uma vez por dia dos músculos posteriores são também soluções", aconselha o fisiatra Brito de Aguiar.