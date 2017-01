Ourém cria estacionamento fora de Fátima para a visita do papa em maio

A autarquia de Ourém anunciou esta quinta-feira a criação de zonas de estacionamento fora de Fátima, aquando da visita do papa Francisco a 12 e 13 de maio, e a colocação de ecrãs gigantes além do perímetro do santuário.



Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município de Ourém afirma que aquelas medidas foram decididas em reuniões efetuadas com várias entidades "que terão uma intervenção direta na estrutura organizativa e de segurança" aquando da visita papal.



As zonas de estacionamento para os visitantes incluem um serviço de 'transfer', a exemplo "do que já foi desenvolvido em circunstâncias análogas anteriores".









As reuniões "de convergência" foram promovidas pela autarquia de Ourém, em articulação com o Santuário de Fátima, Associação Comercial de Ourém-Fátima, GNR, Autoridade Nacional de Proteção Civil e junta de freguesia de Fátima.



Tiverem como principal objetivo uma "reflexão conjunta, para que se possa garantir, com a devida antecedência, uma eficaz capacidade de resposta em todos os setores, numa ocasião que será excecional na história de Fátima", sustenta, na nota, o presidente da Câmara Municipal Paulo Fonseca.



O comunicado adianta que cada uma das entidades presentes nas reuniões "irá identificar os problemas que estejam na iminência de acontecer e referenciar qual o elemento de ligação que irá estar na estrutura de comando, de forma a dar uma resposta o mais célere possível às circunstâncias em análise", estando uma nova reunião, "onde se fará um ponto de situação", agendada para daqui a um mês, em meados de fevereiro.



"Desta concertação resultará um conjunto de informações a prestar aos residentes e comerciantes da cidade de Fátima, que oportunamente serão comunicadas", acrescenta o município de Ourém.



O papa Francisco vai estar em Fátima de 12 a 13 de maio de 2017, por ocasião do centenário das aparições.



Francisco será o quarto papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI - 50 anos das aparições -, João Paulo II (12-15 de maio de 1982, 10-13 de maio de 1991 e 12-13 de maio de 2000) e Bento XVI (11-14 de maio de 2010).



Já os ecrãs gigantes a colocar fora do perímetro do Santuário de Fátima permitirão quer a transmissão das cerimónias, quer informações úteis aos visitantes, adianta.

