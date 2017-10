Outubro foi o mais quente nos últimos 87 anos

Valores de temperatura média três graus acima do habitual para esta época do ano.

Por João Saramago | 17:48

Outubro foi o mais quente dos últimos 87 anos com um valores de temperatura média três graus acima do habitual para esta época do ano.

A seca que atinge o país atingiu neste mês proporções nunca vistas em igual período. 75% de Portugal Continental encontra-se em situação de seca extrema. Os restantes 25% estão em seca severa.

O calor extremo que atingiu o país em pleno outono originou duas ondas de calor no Interior do país.

A primeira decorreu de 1 a 16 e segunda do dia 23 a 30.

Santarém registou 37 graus de temperatura a 15 de outubro, dia em que 44 concelhos do Centro do país foram devastados por violentos incêndios que mataram 45 pessoas.

O mês caracterizou-se por ser extremamente seco. Tendo sido o mês mais seco dos últimos 20 anos. Choveu apenas 30% do habitual em outubro.

As primeiras previsões para novembro indicam valores de precipitação abaixo do habitual. Pelo contrário as temperaturas estarão altas para o habitual no outono.