Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Óvulos humanos criados em laboratório

Aberta uma nova porta para a proteção da fertilidade de crianças e jovens com cancro.

Por Cláudia Machado | 09:51

Uma equipa de cientistas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, provou que é possível desenvolver óvulos humanos em laboratório, desde a sua fase mais inicial até estarem prontos a serem fertilizados. O feito inédito foi revelado num artigo publicado ontem na revista ‘Molecular Human Reproduction’ e abre portas ao desenvolvimento de novas formas de preservação da fertilidade das crianças com cancro submetidas a radio e quimioterapia.



"Alguns tratamentos contra o cancro podem destruir os óvulos, há essa possibilidade. A estas raparigas, que ainda não atingiram a puberdade, é dada a hipótese de criopreservarem os seus óvulos. E a única forma de os óvulos serem usados é voltando a transferi-los para o corpo delas", explica Evelyn Telfer, uma das autoras da investigação.



Isto porque os óvulos ainda não terminaram o seu processo de desenvolvimento para poderem ser fertilizados. Mas este processo acarreta riscos: a reposição dos óvulos no corpo das sobreviventes de cancro pode também levar a que sejam transferidas células com potencial cancerígeno.



Provada a hipótese de que os óvulos conseguem desenvolver-se em laboratório, o processo "pode todo ser feito fora do corpo e, depois, são transferidos apenas embriões", refere. A técnica é, segundo o estudo, ainda pouco eficiente. Só 10 por cento dos óvulos chegaram ao fim do processo de maturação. E mesmo estes não foram fertilizados, sendo que por isso falta ainda esclarecer se seriam viáveis.



Técnica já tinha tido sucesso com células de ratos

Os cientistas já tinham tido sucesso, há vários anos, ao realizarem esta técnica com óvulos de ratos. Faltava apenas provar que a mesma podia ser reproduzida com material genético humano.



Durante o estudo, foi recolhido tecido ovárico de 10 mulheres com idades entre os 20 e os 30 anos. Dos 48 óvulos que chegaram ao penúltimo passo da maturação, nove terminaram o processo.



PORMENORES

Controlo apertado

O crescimento dos óvulos obriga a um apertado controlo dos níveis de oxigénio, das hormonas, das proteínas que potenciam o seu crescimento e do meio em que estes se estão a desenvolver.



Combate à infertilidade

Além de poder vir a ser uma mais-valia para as meninas que foram submetidas a tratamentos contra o cancro, esta técnica tem um caminho promissor na ajuda a mulheres cuja ovulação não ocorre naturalmente.



Formação dos óvulos

Este trabalho vai também dar um importante contributo para um maior conhecimento científico sobre o processo de formação e desenvolvimento dos óvulos, mesmo dentro dos ovários, uma realidade que carece ainda de dados consolidados.