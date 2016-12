Pacientes recuperam audição através de um implante no ouvido

A gentamicina é um antibiótico que é introduzido dentro do ouvido, através de uma injeção. O remédio diminui a produção de endolinfa e, desta forma, as crises de vertigem baixam ou acabam. No entanto, este antibiótico pode provocar perda de audição e, por isso, só deve ser administrado quando o doente já tiver um elevado grau de surdez.



"Outras cirurgias do Ménière, como a labirintectomia ou a neurectomia , só estão ao alcande de alguns cirurgiões ontológicos. A gentamicina veio democratizar a cirurgia do ouvido, sendo feita em trinta ou quarenta sítios diferentes, visto que é mais fácil", refere o otorrinolaringologista.



É depois destes tratamentos ou do momento em que a doença dá surdez total que é colocado o implante coclear. "A meio caminho entre a perda parcial e total de audição poso colocar uma prótese auditiva, um aparelho. Quando já não há nervo auditivo funcional, ponho o implante", diz João Paço.



O implante coclear é um grande avanço para as pessoas que ficam surdas na sequência da doença de Ménière. Consigo meter um implante no interior do ouvido e a pessoa volta a ouvir", explica João Paço, diretor clínico do Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa. O implante coclear é um dispositivo eletrónico colocado através de uma cirurgia, que estimula o nervo auditivo do paciente.A doença de Ménière provoca surtos de vertigem que podem durar entre vinte a trinta minutos e, ao mesmo tempo, há perda auditiva. "Nos primeiros episódios, o doente recupera da audição. No entanto, ao fim de um ou dois anos já não recupera e a longo prazo acaba por ficar surdo", refere o médico otorrinolaringologista.João Paço acrescenta que, durante as crises, "o doente fica branco, suado, enjoado e vomita. No fim, está estoirado, sem vontade de fazer nada". Estes surtos são antecedidos por um zumbido forte no ouvido, que começa no dia anterior, e ainda por uma sensação de ouvido cheio.