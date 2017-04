Padre autoriza maestro homossexual na missa

Na missa de ontem, tal como acontecera no domingo anterior, houve coro, mas sem música. Os paroquianos reconhecem que o coro dava outro brilho às celebrações. "É uma pena que não se tenham entendido num meio tão pequeno", lamenta Maria Fernandes, à saída da missa. João Maria explica ao CM que "não há condições para ir às celebrações" e que ainda aguarda respostas da diocese.



Em relação à polémica do afastamento do maestro homossexual, o padre lembra "que a Igreja tem hierarquias que não foram respeitadas" e acrescenta: "Da minha parte está tudo sanado. Foi afastado por desobediência e insubordinação".

O padre José Carvalho permite que o maestro João Maria assista às celebrações religiosas, mas não autoriza que dirija o Coro São Domingos, em Castanheira de Pera. João Maria, que se diz afastado das funções por ter assumido a sua homossexualidade, não esteve na missa deste domingo, tal como os restantes elementos do coro. É a primeira vez que acontece, desde o início da polémica com a diocese de Coimbra em março."Ele pode ir à igreja e participar na missa, mas não pode dirigir o coro", afirma ao CM o padre José Carvalho, que ontem celebrou a missa de Páscoa.Já sobre os elementos do coro, que se têm apresentado de negro com uma tarja branca no braço, como forma de protesto pelo afastamento do maestro, o pároco José Carvalho acredita que "os coristas e músicos, voltem com o espírito de servir ".