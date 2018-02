Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padres burlados por falso peditório

Casal angariou 316 mil euros com casos inventados de doenças.

Por Liliana Rodrigues | 09:04

Entre as dez mil doações que um casal de Vila Nova de Famalicão conseguiu angariar com um elaborado esquema de peditórios falsos há vários padres de Braga, Guimarães e Barcelos burlados, que acreditaram estar a ajudar crianças necessitadas. Alguns dos sacerdotes não sabem ainda que foram ludibriados durante anos a fio com histórias inventadas de necessidades de saúde urgentes.



Hélder Fonseca e a mulher, Cátia, eram os cérebros do esquema que lhes rendeu 316 mil euros. Contavam com a ajuda de um funcionário público reformado. Os três estão acusados de burla qualificada e falsificação de documentos. O casal, com um filho menor de idade, está em prisão preventiva desde junho do ano passado, quando o esquema foi desmontado pela PSP.



Mantiveram sempre um nível de vida discreto e nunca levantaram qualquer suspeita. Participaram até em entrevistas na comunicação social regional para promover as associações de solidariedade social que criaram para dar maior credibilidade ao esquema, mas era o casal que, inspirando-se em casos reais, criava guiões com histórias inventadas de crianças que padeciam de doenças graves.



Contratavam ou admitiam voluntárias para realizar o trabalho de telefonistas. Criaram uma espécie de call center para ligar aos beneméritos, que eram criteriosamente catalogados para futuros contactos.