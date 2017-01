Paga 21 mil euros a mulher por ficar sem mamilo

"São indícios seguros de um certo desinteresse, censurável, no tratamento e acompanhamento do caso", diz o TCAN.



A paciente foi operada a 19 de dezembro de 2007, tendo retirado cerca de dois quilos de tecido mamário. A operação teria ocorrido aparentemente sem problemas, mas já durante as consultas de pós-operatório, foi detetado que o mamilo esquerdo apresentava uma necrose. Foram feitos vários curativos, mas sem sucesso. Também neste caso os juízes consideraram que o hospital não agiu corretamente, uma vez que nas consultas a paciente foi sempre observada por médicos diferentes."São indícios seguros de um certo desinteresse, censurável, no tratamento e acompanhamento do caso", diz o TCAN.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi condenado pelo Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) a pagar uma indemnização de mais de 21 mil euros a uma mulher que, em 2007, perdeu o mamilo esquerdo e ficou com graves deformações.Nunca foi apurado o que provocou o problema, que surgiu na sequência de uma operação para reduzir o peito. Os juízes consideraram, no entanto, que os resultados mostram que a cirurgia foi mal executada."Não é normal que após uma cirurgia como a que está em causa, a paciente fique a padecer de cicatrizes exuberantes, que tenha ficado sem o mamilo esquerdo e com a aréola da mama esquerda irregular e deformada e com a da mama direita irregular", diz o acórdão.