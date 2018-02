Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pagamentos em atraso para colaboradores

Trabalhadores da empresa de ‘transfers’ Green Bus queixam-se de não receber há meses.

Por Tiago Griff | 09:03

Perto de uma dezena de colaboradores da empresa de ‘transfers’ Green Bus estiveram esta segunda-feira em frente de um dos escritórios do grupo, situado no Montenegro, em Faro, em protesto, a reivindicar pagamentos em atraso há vários meses. No total, são mais de 40 as pessoas afetadas, que estiveram em regime de recibos verdes - algumas durante anos - que reclamam dívidas que vão desde 700 a mais de 2 mil euros.



"Só estamos aqui a reivindicar aquilo a que temos direito: receber o pagamento pelo nosso trabalho, algo que não tem acontecido por parte da empresa", revela ao CM Fabrícia Cunha, uma das colaboradoras da empresa Green Bus, que durante oito meses trabalhou como motorista de ‘transfers’.



Fabrícia diz que a empresa, que tem sede no Porto, mas opera também em Lisboa e no Algarve, lhe deve cerca de 800 euros. "Em meados de dezembro recebi o pagamento do mês de setembro. Já enviei vários emails, já telefonei, mas já nem respondem", garante ainda Fabrícia Cunha que, juntamente com outros colegas, esteve durante o dia de segunda-feira à frente de dos escritórios da empresa Green Bus no Montenegro, em protesto, ao longo da tarde de segunda-feira, mas encontraram as portas fechadas.



"São mais de 40 trabalhadores e alguns têm mais de 2 mil euros para receber. Estávamos todos a recibos verdes e alguns estiveram nesta situação durante anos", revela também a ex-colaboradora, que, como a maioria dos colegas, se viu obrigada a procurar outro emprego, face à regular falta de pagamento por parte da Green Bus.



PORMENORES

Recusaram falar

Contactada pelo CM, a funcionária da empresa Green Bus que atendeu ontem o telefone - e que recusou identificar-se -, disse que ninguém iria estar disponível para comentar a situação.



A funcionar

Apesar de ontem o escritório do Montenegro estar com as portas fechadas, a empresa continua a operar na região, em especial no aeroporto de Faro, com colaboradores que decidiram ficar.



Frota de luxo

A Green Bus intitula-se a "maior companhia portuguesa de ‘transfers’ de aeroportos em Portugal". A frota inclui automóveis de luxo como, por exemplo, o Mercedes AMG GT Roadster.