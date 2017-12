Página 'Jovem Conservador de Direita' eliminada do Facebook

Em dois anos juntou 54 mil seguidores. Foi denunciada por 'discurso de ódio'.

20.12.17

O Facebook analisou o meu recurso e decidiu eliminar de vez a minha página. Os denunciadores estão de parabéns. #liberdadedeexpressão — Jovem Conservador de Direita (@JCdeDireita) December 20, 2017

Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Parece que estou a assistir ao meu próprio funeral. — Jovem Conservador de Direita (@JCdeDireita) December 20, 2017

A página 'Jovem Conservador de Direita', que contava com 54 mil seguidores, foi eliminada do Facebook após ter sido denunciada como tendo publicações de 'discurso de ódio'. O sucesso que a página conseguiu desde 2015 na rede social, onde os humoristas por detrás do projeto comentavam assuntos da atualidade, levou mesmo à publicação de um livro.Frederico Saragoça, um dos rostos do projeto, já comentou a situação noutra das suas contas no Facebook. "Infelizmente, vejo-me forçado a escrever este post na clandestinidade, através do meu outro perfil, para informar que a página do Jovem Conservador de Direita foi definitivamente apagada pelo Facebook. Incompreensivelmente, não atenderam aos recursos apresentados nos quais expusemos os motivos para que não a fechassem. Foi uma vitória da censura e de um grupo de grunhos que conseguiram acabar com quase 3 anos de trabalho criativo 'Pro bono'", começa por escrever."É tremendamente injusto e grave o que se está a passar. Pensem apenas que a vossa liberdade de expressão nesta plataforma está dependente de um algoritmo cego que não analisa devidamente as situações denunciadas e permite que haja censura", acrescenta.A página continua ativa no Twitter onde, durante esta quarta-feira, foram publicadas várias mensagens a comentar o bloqueio.A última agradece as mensagens de apoio que o 'Jovem Conservador de Direta' recebeu.