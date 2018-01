Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filha abraçam-se ao final de 40 anos

Joaquim separou-se da filha antes de esta ter ainda um ano.

Por Joana de Sales | 01:30

Um abraço emocionado, seguido de uma questão difícil. "Quero saber porquê só agora?", perguntou Ângela Códices, agora com 40 anos, nos estúdios da CMTV, no ‘Separados Pela Vida’, ao pai que nunca tinha conhecido. Joaquim Ferreira explicou que sempre a procurou mas sem sucesso. No reencontro, aperceberam-se de que as versões que tinham do desencontro são diferentes.



Joaquim partiu para uma missão da Marinha em 1977, poucos meses depois do nascimento da filha. Quando regressou do mar, a ex-companheira tinha desaparecido, levando Ângela. Quando começou a ter idade, a jovem quis saber mais sobre o pai. "A minha mãe nunca me disse nada", esclareceu, adiantando que pelos 15 anos ainda o tentou procurar mas não tinha informação sobre ele para que isso fosse possível.



Joaquim voltou a casar-se e teve um filho, Filipe. Depois da morte da esposa, no ano passado, foi este filho, que tem agora 31 anos, quem o ajudou na procura. No final, pai e filhos estavam felizes com o reencontro. "Não sabia que ele me procurava mas fiquei feliz por agora saber", disse Ângela.