Pai e filho reencontram-se depois de décadas separados

Hugo disse ao pai que o perdoava e espera agora conhecer os dois irmãos.

Por Joana de Sales | 10:18

Hugo Lopes, 38 anos, procurou o pai, António da Conceição, na adolescência. E António, apesar de ter tido mais dois filhos, garante nunca o ter esquecido e, por isso, recorreu ao programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV. O reencontro, esperado há décadas pelos dois, foi emitido no sábado.



António soube aos 32 anos que ia ser pai, fruto de uma relação extraconjugal. Na altura decidiu não contar nada à mulher com quem era casado. "Se fosse hoje, pensaria de outra maneira", adiantou, explicando que perdeu o contacto com o filho quando este tinha apenas um ano.



Ao primeiro abraço, Hugo disse ao pai que o perdoava e espera agora conhecer os dois irmãos. "Foi um abraço que nunca vou esquecer", revelou António, emocionado.