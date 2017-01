Pais críticos como livro para o 8.º ano aborda sexo

O que achou desta notícia?







O livro ‘O Nosso Reino’ de Valter Hugo Mãe, levantou polémica junto de pais do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. A escola indicou a obra para leitura aos alunos do 8º ano. Os pais questionam se, para adolescentes de 13 e 14 anos, a narrativa referente à sexualidade é a mais adequada.A obra em causa consta da lista de livros recomendados do Plano Nacional de Leitura, divulgou o Ministério da Educação, que referiu não ter recebido "nenhuma queixa sobre o conteúdo da obra". Também o presidente da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascenção, referiu que não lhe foi comunicado qualquer comentário desfavorável à consulta do livro nas escolas. O dirigente admite que "o livro possa ser trabalhado como exemplo de linguagem que nunca deve ser usada, independente da idade".Frases polémicas"E a tua tia sabes de que tem cara, de p***... uma mulher tão porca que f*** com todos os homens e mesmo que tenha racha para f**** deixa que lhe ponha a pila no c*.""Fazem amor pelo c* porque não têm racha, enfiam coisas no c* percebes... maricas é meter coisas no c*... nem querem saber de terem uma pila."