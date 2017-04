Pais informados após retirada de amostras de laboratório

A Bioteca afirma que "não é empresa subsidiária da Cryo-Save", quando no seu site é referido que "é um laboratório do Grupo Cryo-Save".

A Bioteca confirmou ontem, num esclarecimento enviado ao, que transferiu no sábado as 20 mil amostras de sangue e tecido do cordão umbilical para a Crioestaminal, em Cantanhede, sem ter informado os pais. "Está a decorrer e ficará concluído dia 3 de abril [hoje] um processo de mailing de informação aos pais. Está a ser um processo moroso devido ao número de emails que estão a ser enviados, mais de 20 mil", afirma a empresa de criopreservação de células estaminais, sem precisar quando iniciou o envio.A firma informou os trabalhadores, há sete meses, de que ia fechar. Mas muitos pais só souberam ontem peloda transferência das amostras. A Direção-Geral da Saúde garante ter acompanhado a transferência "sob o ponto de vista jurídico e da qualidade e segurança".Em causa estão uma dezena de postos de trabalho. Os trabalhadores ainda não receberam cartas de despedimento e a Bioteca não confirma a falência. "Estou convicto de que a intenção é evitar o pagamento dos créditos aos trabalhadores e restantes credores, nomeadamente o Estado, através da cessação da atividade", disse aoVítor Gonçalves, advogado do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras.