Pais Natal mergulham no mar algarvio

O mergulho acontece em frente a um hotel daquela localidade algarvia, que promove o evento, envolvendo os hóspedes e a comunidade local.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





9.1%

9.1% 90.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





9.1%

9.1% 90.9% Muito satisfeito Outras 11 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um grupo de pais Natal mergulhou hoje no oceano, na praia de Armação de Pêra, Silves, com o objetivo de angariar dinheiro para comprar sapatos novos para crianças carenciadas no Algarve.A iniciativa solidária "Nadar por Sapatos", que já se realiza há mais de dez anos naquela praia, reuniu dezenas de participantes, sobretudo estrangeiros, que se vestiram a rigor com o fato de Pai Natal, embora alguns também tenham mergulhado em traje de banho.A ação volta a repetir-se no dia 1 de janeiro, com o mesmo propósito de angariar dinheiro para comprar sapatos a crianças desfavorecidas.