Pais pedem análises a amostras da Bioteca

Correio da Manhã, a Crioestaminal garante já ter recebido as amostras, "cerca de 20 mil", e que o transporte, responsabilidade da Bioteca, "decorreu dentro da normalidade". Sobre a qualidade das amostras, a empresa refere que "serão sujeitas a testes de viabilidade". Em caso de problemas, "o procedimento é informar os clientes".



Segundo apurou o CM, ontem alguns pais já foram contactados pela Crioestaminal. Esta foi a empresa escolhida pela Bioteca no ‘Acordo de Salvaguarda’, obrigatório por lei a todas as empresas de criopreservação em Portugal, para a eventualidade de cessação de atividade.



Fernando Vieira é um dos milhares de pais informados no domingo da falência da Bioteca e consequente transferência das amostras de sangue e tecido do cordão umbilical para a Crioestaminal.Surpreendido com o email recebido, Fernando exige saber se a mudança de Lisboa para Cantanhede não colocou em causa a qualidade das amostras."O email da Bioteca nem estava assinado. Foi enviado domingo e só dizia que não iam continuar a atividade em Portugal e que as amostras iam ser transferidas", afirma aoFernando Vieira, para quem é fundamental saber se está tudo bem: "Quem é responsável pela transferência? Pedi à Crioestaminal para me enviar um relatório de forma a saber se não há problemas".