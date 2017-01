Pais preocupados com casos de gastroenterite em escola na Maia

Fernando Tavares, que já contactou um responsável da Câmara de Maia, dando-lhe conhecimento da situação, espera que segunda-feira sejam tomadas medidas para esclarecer a origem do vírus e para evitar a sua propagação."Tenho também a informação de que o delegado de saúde da Maia se irá deslocar à escola. Só ele poderá decidir se há motivos ou não para encerrar o estabelecimento de ensino. Eu, por precaução, vou manter os meus filhos em casa. Sei de outros pais que tomaram a mesma decisão", acrescentou o encarregado de educação.Fernando Tavares considerou, ainda, que "não se pode fazer de conta e mandar as crianças para um foco de doença"."Tivemos sorte até agora, mas não vamos abusar", disse.No comunicado da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Dr. Vieira de Carvalho, a que a Lusa teve acesso, lê-se que "os sintomas serão pequenas dores de barriga, vómitos, diarreia, calafrios e dores de cabeça"."Sabendo que os vírus de gastroenterite têm uma incubação de 2/3 dias, mas o mais resistente tem uma incubação de uma semana, pedimos a todos os pais que mantenham os seus filhos em casa segunda-feira e terça-feira, no mínimo, para evitar recaídas ou novos contágios", apela.De acordo com a associação de pais, "a direção está a desenvolver todas as ações possíveis para minimizar este problema", acrescentando: "Sem a vossa colaboração isso não será possível e sendo este vírus altamente contagioso não será possível controlar a situação".Entretanto, esta estrutura representativa dos pais atualizou a informação, referindo que a escola estará aberta normalmente na segunda e terça-feira e que "só os alunos que estão com os sintomas deverão ficar em casa".A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junta da presidente da associação de pais, mas sem sucesso até ao momento.