Pais procuram cirurgião para reconstruir orelha

Alexandre, de cinco anos, ficou sem a orelha esquerda devido ao ataque de um cão em 2014.

Por Francisco Gomes | 01:30

Os pais de um menino de cinco anos que ficou sem a orelha esquerda após ter sido mordido por um cão procuram um cirurgião plástico que faça a reconstrução dessa área, o que devido à idade da criança se torna complexa e que implica várias operações.



Alexandre tinha dois anos quando foi atacado pelo animal, que pertencia à irmã da ama.



O ataque ocorreu a 31 de outubro de 2014, nas Caldas da Rainha, quando o cão foi solto no quintal da casa.



O caso acabou em tribunal e o processo arrastou-se até à decisão definitiva, esgotados os recursos, pelo Tribunal da Relação de Coimbra, em finais de outubro, que condenou a ama, de 66 anos, pelo crime de ofensa grave à integridade física negligente, a uma pena de 500 euros de multa e ao pagamento de 20 mil euros a título de danos morais, acrescidos da quantia que vier a apurar-se necessária para a aquisição de próteses e cirurgias.



"Disseram-nos que era possível a reconstrução, mas como é pequeno terá de fazer operações de quatro em quatro anos e até à idade adulta. Andamos há três anos à procura de uma clínica que faça a intervenção, mas em Portugal ainda não encontrámos", diz Liliana Cepoi, mãe da criança.



Tribunal refere desgosto

De acordo com o tribunal, independentemente de vir a usar próteses, o menor "irá viver o resto da sua vida com o desgosto de ter perdido a orelha".



Disfarça com cabelo

Segundo a mãe, o menino "não deixa ninguém mexer-lhe na cabeça, nem penteá-lo". Tem disfarçado a falta da orelha com o cabelo, que tapa a zona.



Menino levava bolacha para alimentar o cão

A criança levava uma bolacha na mão para dar ao cão no momento em que foi atacada. A ama queria aproveitar para gravar com o telemóvel a interação entre o menino e o animal, mas o cão acabou por reagir mal naquele momento, ferindo a criança e arrancando-lhe a orelha esquerda.



Ama usou guardanapo para levar orelha

Após o incidente, a ama levou a orelha amputada para o hospital "dentro de um guardanapo", o que não permitiu a sua conservação, afirma a mãe da criança, Liliana Cepoi, explicando que Alexandre "tem a noção de que para o ano vai para a escola e quer ter duas orelhas".