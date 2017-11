Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais querem respostas sobre falta de qualidade nas cantinas escolares

Por Lusa | 19:04

A federação de associações de pais de Lisboa exigiu, numa carta aberta dirigida ao ministro da Educação, deputados e presidentes de câmaras, respostas para a falta de qualidade da alimentação nas cantinas escolares recentemente denunciada.



Na carta aberta esta segunda-feira divulgada, assinada pelo presidente da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais (Ferlap), Isidro Roque, afirma-se que " a alimentação não é de qualidade nem servida em quantidade em muitas das cantinas da escola pública".



Na missiva a Ferlap acusa ainda alguns diretores escolares de promover "a intimidação e a desinformação, junto de quem tenta resolver" os problemas nas cantinas.



"Enquanto português, pai e presidente de uma federação que representa mais de 50% das Associações de Pais de Portugal", Isidro Roque exige resposta do ministro da Educação, dos deputados e dos presidentes das autarquias sobre o que pretendem fazer a respeito destas duas situações.



A associação Transparência e Integridade solicitou esta segunda-feira ao ministro da Educação que faça o levantamento de todos os casos em que alunos tenham sido alvo de processos disciplinares por denunciarem a má qualidade da comida das cantinas.



O pedido da associação, representante portuguesa da organização não-governamental anticorrupção Transparência Internacional, expresso numa carta enviada ao ministro, surge na sequência de queixas apresentadas por pais e encarregados de educação relacionadas com a qualidade das refeições escolares e de alegadas represálias exercidas sobre alunos que fotografaram ou filmaram comida de má qualidade nas cantinas.



O Jornal de Notícias avançou na sexta-feira que alunas de uma escola de Vila Nova de Gaia foram suspensas depois de terem divulgado fotografias e queixas nas redes sociais.



A má qualidade e pouca quantidade das refeições escolares têm sido denunciadas através de fotografias divulgadas por pais e encarregados de educação, que apresentaram cerca de 70 queixas à Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE).



Contactado pela Lusa, o Ministério da Educação explicou que este ano foi iniciado um novo período de contratualização, por três anos, com as empresas prestadoras de serviços em refeitórios escolares.



O ministério salientou, no entanto, que a DGEstE "segue atentamente todas as queixas reportadas, analisando e intervindo efetivamente junto das empresas fornecedoras de forma à imediata regularização dos casos sinalizados".