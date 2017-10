Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

País regista 61 divórcios e 89 casamentos por dia

Dados mais recentes, referentes ao ano passado, apontam para a redução de separações.

Por Cláudia Machado | 01:30

Portugal registou no ano passado 22 340 divórcios, o que corresponde a uma média de 61 separações por dia. No mesmo período, foram celebrados 32 399 casamentos, o que se traduz em cerca de 89 uniões diárias.



Olhando para o retrato dos últimos cinco anos, traçado pela base da dados Pordata, é possível constatar uma redução gradual do número de divórcios. A exceção ocorreu em 2015, ano em que foram decretadas 23 377 separações, mais 1389 do que as registadas em 2014. Ao todo, entre 2012 e 2016, ocorreram 115 610 divórcios.



Os dados, ainda de cariz provisório, mostram também uma ligeira quebra dos divórcios entre casais que celebraram a união de forma civil: foram menos 185 separações, num total de 10 063 divórcios em 2016. Já os divórcios entre casais unidos através de uma cerimónia católica vinham a diminuir desde 2011, registaram um aumento em 2015 e voltaram a cair em 2016. No ano passado, divorciaram- -se 12 241 pares casados pela Igreja Católica, menos 855 do que em 2015.



Quanto aos casamentos, depois de uma quebra entre 2012 e 2013 - menos 2425 cerimónias concretizadas -, a tendência tem sido positiva, ainda que de forma ligeira. Entre 2015 e 2016, o aumento foi de apenas mais seis casamentos. Nos últimos cinco anos, foram celebradas 162 691 uniões.



Os portugueses estão também a optar por casar-se cada vez mais tarde. A idade média dos homens no primeiro casamento não tem parado de aumentar. Em 2016, os portugueses casavam-se pela primeira vez com 32,8 anos, são mais 5,3 anos do que a idade média estabelecida para o ano 2000 (27,5 anos). O mesmo se verifica entre as portuguesas, que no ano passado casavam pela primeira vez aos 31,3 anos, mais 5,6 anos do que em 2000 (25,7 anos).