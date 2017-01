Pais solidários com mudança de escola de alunos do 7.º da Alexandre Herculano

O diretor da Escola Secundária Alexandre Herculano contou esta segunda-feira ter recebido uma "manifestação total de solidariedade" dos pais dos alunos do sétimo ano que quarta-feira irão retomar as aulas na Escola Ramalho Ortigão.



"Foram muito solidários, aceitaram e gostam da escola [Ramalho Ortigão]", contou à Lusa o responsável após as reuniões com os encarregados de educação das seis turmas de sétimo ano que a partir de quarta-feira retomam as aulas num outro estabelecimento.



Segundo Manuel Lima, os encarregados de educação "perceberam os fundamentos" da decisão de mudar as turmas de escola e "perceberam que as condições são melhores" na Ramalho Ortigão.









Os alunos dos sétimos e oitavos anos terão que mudar de estabelecimento de ensino depois de a escola Alexandre Herculano ter sido encerrada na passada quinta-feira por chover dentro das salas de aula.



Para terça-feira está previsto que os alunos do nono ano e secundário retomem as aulas na Escola Alexandre Herculano.



A atividade letiva foi hoje parcialmente retomada, após algumas intervenções durante o fim de semana consideradas pela secretária de Estado Adjunta e da Educação "urgentes" para melhorar as condições de conforto.



A falta de condições na Escola Secundária Alexandre Herculano - projetada pelo arquiteto Marques da Silva (1869 -1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público - tem motivado intervenções de várias entidades e partidos políticos.



Depois de hoje reunir com os encarregados de educação dos alunos do sétimo ano, terça-feira de manhã será a vez dos oitavos anos.Os alunos dos sétimos e oitavos anos terão que mudar de estabelecimento de ensino depois de a escola Alexandre Herculano ter sido encerrada na passada quinta-feira por chover dentro das salas de aula.Para terça-feira está previsto que os alunos do nono ano e secundário retomem as aulas na Escola Alexandre Herculano.A atividade letiva foi hoje parcialmente retomada, após algumas intervenções durante o fim de semana consideradas pela secretária de Estado Adjunta e da Educação "urgentes" para melhorar as condições de conforto.A falta de condições na Escola Secundária Alexandre Herculano - projetada pelo arquiteto Marques da Silva (1869 -1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público - tem motivado intervenções de várias entidades e partidos políticos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito