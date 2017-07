Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais vigiam lista de alunos na escola Filipa de Lencastre

Expectativa e ansiedade visível no rosto de muitos que consultavam a lista.

Por João Saramago | 01:30

A divulgação da lista dos 573 alunos que irão frequentar o Ensino Secundário no agrupamento Filipa de Lencastre, em Lisboa, ontem, deixou de fora alunos que colocaram a escola como primeira escolha.



"Isto também aconteceu com os alunos admitidos no 1º ciclo", referiu Ana Cerdeira, que lidera a petição ‘Chega de Moradas Falsas’.



Residente na área da escola viu, a exemplo de outros pais, o filho de seis anos ficar fora da Filipa de Lencastre. "Junto do Ministério da Educação foi pedido o apuramento da residência verdadeira dos alunos colocados", referiu.



Também Graça Margarido, da associação de pais, entende que a lei tem de proteger residentes.