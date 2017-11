PAN entrega projeto de lei para suspender plantação de eucaliptos até nova legislação

Partido quer incentivar a "plantação de espécies arbóreas folhosas autóctones".

Por Lusa | 15:52

O PAN entregou esta sexta-feira, no parlamento, um projeto de lei para suspender a plantação de eucaliptos até à entrada em vigor da nova legislação, em março, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização.



De acordo com o comunicado enviado pelo partido, o novo regime de arborização e rearborização estabelece a redução do eucalipto e pretende impor uma aconselhável diversificação da floresta, criando "zonas tampão" que evitem ou mitiguem tragédias como foram os incêndios de Pedrógão Grande.



O problema, segundo o PAN, é que só se prevê a entrada em vigor da nova lei -- que é aplicável às ações de arborização e rearborização - em março do próximo ano.



Para o partido que tem como deputado único André Silva, "o risco de 'eucaliptização' é muito elevado, sendo a "moratória urgente para garantir que as reformas da floresta já aprovadas não sejam colocadas em causa".



"O PAN entende que a permissão de plantação de eucaliptos até à entrada em vigor da nova lei é um erro que poderá levar a que as áreas geográficas afetadas pelos incêndios possam já estar repletas desta espécie rentável quando se tentar diversificar a floresta portuguesa", alerta.



O partido garante ainda que "esta iniciativa não pretende fazer um exercício de diabolização do eucalipto", mas sim "reforçar a necessidade de ser equacionada uma gestão do território florestal português que obedeça a trâmites de racionalidade e adequação".



A suspensão temporária de toda a plantação de eucaliptos, antecipa o partido, "incentivará ainda a plantação de espécies arbóreas folhosas autóctones com uma boa capacidade produtiva, reconhecida qualidade da madeira produzida, maior proteção e resistência à propagação de incêndios".



"O ordenamento do território florestal português tem, nas últimas décadas, vindo a conhecer uma transformação radical, onde se privilegiou o fomento da plantação de eucaliptos em detrimento de espécies autóctones numa lógica puramente economicista, uma vez que esta espécie apresenta rendimento económico a curto prazo", critica.