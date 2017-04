Visita do papa a Fátima gera 558 pedidos de acreditação de jornalistas

O santuário de Fátima recebeu, nas primeiras três semanas de acreditações, 558 pedidos de jornalistas para a cobertura do Centenário das Aparições, a 12 e 13 de maio, com o papa Francisco.



Segundo dados oficiais do santuário, publicados online, das 558 acreditações para profissionais de comunicação social, 472 são de Portugal e 86 estrangeiros.



Nas primeiras três semanas de acreditação, registou-se um total de 1.400 pedidos de acreditação, na sua maioria de sacerdotes (694) que pretendem concelebrar na missa das 10h00 de dia 13 de maio, com o papa.









Francisco será o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, e vai presidir ao Centenário das Aparições na Cova da Iria.



Os anteriores papas a estar em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).



As inscrições para jornalistas e concelebrantes terminam no dia 30.Francisco será o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, e vai presidir ao Centenário das Aparições na Cova da Iria.Os anteriores papas a estar em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito